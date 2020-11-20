В Гомеле горожанин швырнул в киоск «Табакерка» две бутылки с коктейлем Молотова

Стали искать метателя, вышли на 39-летнего гомельчанина, который заявил при разбирательстве, что хотел таким образом выразить недовольство действующей властью. Детали «операции» рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома:В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело за попытку умышленного уничтожения или повреждения имущества общеопасным способом. Его водворили в ИВС.Фото Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельского области