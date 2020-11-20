Из-за того что метатель бутылок с взрывоопасной жидкостью оказался не очень ловким, киоск не пострадал. Вызванные на место происшествия правоохранители нашли рядом осколки от разбившейся бутылки и неразорвавшийся сосуд с коктейлем.
Стали искать метателя, вышли на 39-летнего гомельчанина, который заявил при разбирательстве, что хотел таким образом выразить недовольство действующей властью. Детали «операции» рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома:
– Он привез с дачи отработанное машинное масло, залил в две стеклянные бутылки, сделал фитили. Вечером подошел к киоску, поджег фитили и бросил сосуды по очереди в сторону киоска.
В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело за попытку умышленного уничтожения или повреждения имущества общеопасным способом. Его водворили в ИВС.
Фото Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельского области
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В Гомеле горожанин швырнул в киоск «Табакерка» две бутылки с коктейлем Молотова
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