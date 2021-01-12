Инцидент произошел 1 ноября прошлого года на одной из центральных улиц. Гомельчанка нашла в урне государственный флаг и передала его милиционеру. Того, кто это сделал, нашли по изображению видеокамеры. Им оказался 46-летний горожанин-предприниматель.
Он залез на холодильную камеру, сорвал вместе с древком государственный флаг на фасаде жилого дома, сначала бросил его на землю, а затем – в урну. Его задержали и завели уголовное дело. Как оказалось, мужчина был нетрезв.
– За надругательство над государственным символом судом Центрального района ему назначен год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Гомельчанин раскаялся, полностью признал свою вину и возместил ущерб.
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В Гомеле горожанин получил год ограничения свободы за надругательство над государственным флагом
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