В Гомеле горожанин погиб на пожаре из-за курения

Трагедия в трехквартирном кирпичном доме в Советском районе произошла сегодня под утро.



Жилец одной из квартир почувствовал запах дыма, который шел от соседа. Он проник в его жилье через дверь, обнаружил на полу хозяина и вынес на свежий воздух. После чего вернулся в квартиру и потушил горевшие постельные принадлежности. На место происшествия прибыли спасатели и медики «скорой», которые констатировали смерть мужчины.



– Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего 1965 года рождения, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.



По словам соседей, он проживал в одиночестве, не работал, характеризовался посредственно.