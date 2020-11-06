В Гомеле горожанин поджег собственный дом и стал фигурантом уголовного дела

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Свояченица поспешила разбудить отдыхавших. Все выскочили на улицу. Поджигатель оставался в кухне. На место происшествия прибыли спасатели, милиция, медики. Обгоревшего хозяина нашли в погребе. Мужчина получил серьезные ожоги кожи и органов, долго лечился. Придя в себя, относительно совершенного рассказал, что длительное время не пил. Но тогда сорвался, спиртное употреблял с разными людьми и «принял на грудь» в совокупности около двух бутылок водки. Действовал как в тумане. Лежа на полу, увидел пламя и понял, что в опасности, выпрыгнул в окно и оказался в погребе .– сообщают в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. В то же время есть один протокол за нарушение им правил пожарной безопасности. Своему жилью он нанес ущерб на сумму порядка 10 тысяч рублей.Видео МВД