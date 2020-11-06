Инцидент произошел накануне Пасхи. 53-летний хозяин дома вошел в кухню, где находилась гостившая у него свояченица. Она решила испечь куличи после того, как семейство отправилось спать после ужина. Хозяин неожиданно включил газ, накрыл плиту крышкой, перерезал ножом газовый шланг. Как следует из материалов дела, мужчина произнес слова: «Хотите жить – бегите, иначе все сгорите», и поднес зажженную спичку к струе газа. Пламя метнулось к потолку.
Свояченица поспешила разбудить отдыхавших. Все выскочили на улицу. Поджигатель оставался в кухне. На место происшествия прибыли спасатели, милиция, медики. Обгоревшего хозяина нашли в погребе. Мужчина получил серьезные ожоги кожи и органов, долго лечился. Придя в себя, относительно совершенного рассказал, что длительное время не пил. Но тогда сорвался, спиртное употреблял с разными людьми и «принял на грудь» в совокупности около двух бутылок водки. Действовал как в тумане. Лежа на полу, увидел пламя и понял, что в опасности, выпрыгнул в окно и оказался в погребе .
– Чтобы дать объективную оценку действиям поджигателя, правоохранители вместе с экспертами и представителями других служб проделали большую работу. В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело за умышленный поджог, – сообщают в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.
Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. В то же время есть один протокол за нарушение им правил пожарной безопасности. Своему жилью он нанес ущерб на сумму порядка 10 тысяч рублей.
Видео МВД
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В Гомеле горожанин поджег собственный дом и стал фигурантом уголовного дела
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