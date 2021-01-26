29-летний горожанин был задержан оперативниками наркоконтроля при сбыте более 11 граммов марихуаны потребителю. Он был в нетрезвом состоянии и под воздействием запрещенного вещества. В тамбуре дома, где он проживал, милиционеры нашли запас наркозелья весом более 400 граммов.
Установили еще один факт продажи дурманящей травы потребителю. В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотического средства. Обвинение было предъявлено и двум потребителям.
– Суд Советского района областного центра вынес приговоры: главный фигурант осужден на 7 лет колонии усиленного режима, двое других получили по 2 года ограничения свободы, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле горожанин осужден за марихуану на 7 лет колонии
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