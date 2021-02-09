Цех принадлежит частному предприятию, находится в центральной части города. ЧП случилось в первой половине дня. На место происшествия поспешили вызвать спасателей.
По прибытию они констатировали сильное задымление на территории и непосредственно в цехе. Пятнадцать работников, когда случилось бедствие, самостоятельно покинуло подразделение. Специалисты справились с возгоранием. Огонь нанес некоторый ущерб имуществу и помещению, в то же время технологический процесс не был нарушен, предприятие продолжило работать в штатном режиме. Люди не пострадали.
- Проводится проверка. Рассматриваемые версии возникновения пожара – нарушение технологического регламента или конструктивный недостаток электрооборудования, - сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото: МЧС
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В Гомеле горел цех по производству обоев
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