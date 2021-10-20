В Гомеле ГАИ устанавливает водителя, сбившего на переходе велосипедистку

ДТП произошло вчера на улице Крупской в период с 11:30 до 12:00.





– Неустановленный автомобиль двигался со стороны улицы Олимпийской в направлении улицы Каменщикова. В пути следования, на пересечении с улицей Свиридова, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину, которая переезжала на велосипеде дорогу по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, на разрешающий зеленый сигнал светофора, – рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Водитель не остановился, женщина вернулась домой, затем обратилась за помощью в медучреждение. У нее диагностирован перелом левой большой берцовой кости. Госавтоинспекция просит очевидцев помочь в установлении автомобиля и его водителя, сообщить полезную информацию по телефонам: 80232- 56-01-62, 50-44-44

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

