В Гомеле ГАИ устанавливает подробности ДТП, в котором серьезно пострадала девочка

рассказала подробности происшествияВыяснилось, что водитель Hyundai имеет всего два года стажа за рулем. Очевидцев, располагающих какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить по телефонам в УГАИ УВД Гомельского облисполкома (8-0232) 56-01-62, 50-44-44.Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома