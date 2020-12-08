Происшествие произошло 9 ноября в шесть часов вечера в районе пересечения улицы Красноармейская и проспекта В. И. Ленина.
– Автомобиль Hyundai под управлением 20-летней девушки-водителя выехал на красный сигнал светофора, произошло столкновение с автомобилем BMW, который шел на разрешающий зеленый сигнал. От удара Hyundai оказался в неуправляемом заносе, выехал на тротуар, где находилась 15-летняя девочка-пешеход. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Гомельскую областную детскую клиническую больницу, – рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.
Выяснилось, что водитель Hyundai имеет всего два года стажа за рулем. Очевидцев, располагающих какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить по телефонам в УГАИ УВД Гомельского облисполкома (8-0232) 56-01-62, 50-44-44.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле ГАИ устанавливает подробности ДТП, в котором серьезно пострадала девочка
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