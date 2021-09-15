В Гомеле эксперты восстановили текст письма солдата Красной армии и его личные данные

Останки военнослужащего Красной армии, погибшего в августе 1941 года, были обнаружены в июне нынешнего года на поле между деревнями Старая Рудня и Селивоновка Жлобинского района в ходе раскопок. Их проводили Рогачевско-Жлобинская военно-поисковая группа «Звезда» совместно со специализированным отдельным 52-м батальоном Министерства обороны Беларуси.

По информации участника раскопок, сотрудника Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Александра Пищало, вместе с останками павшего воина были найдены солдатский медальон и блокнот. При первоначальном осмотре медальона установить личность бойца не удалось – вкладыш с данными сильно истлел, информация на нем была уничтожена.

На листах же блокнота сохранились некоторые записи и рукописный текст. Для восстановления содержания и расшифровки их направили судебным экспертам управления ГКСЭ по Гомельской области.

– Они установили, что один из фрагментов – письмо Логинова Михаила Петровича своей двоюродной сестре. На другом фрагменте размещен рукописный текст с данными, которые вносятся во вкладыш медальона, следующего содержания: «Логинов Михаил Петрович, 1907 года рождения. Уроженец Саратовской области, район Петровск, Товаложский сельский совет, село Товаложка. Адрес последнего места проживания: город Саратов, завод им. С.М.Кирова, новая И.Т.К., барак №1, кв.№16», – рассказал официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилев.

Информация позволила найти родственников солдата, которые 14 сентября приняли участие в церемонии перезахоронения его останков в Жлобинском районе.

Фото управления ГКСЭ по Гомельской области.

