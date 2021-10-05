В Гомеле эксперты раскрыли кражу крупной суммы денег по отпечатку пальца

О пропаже 150 тысяч российских рублей, находившихся в квартире, заявила в милицию жительница Советского района областного центра. Деньги принадлежали гостю дамы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой был судебный эксперт Гомельского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз. На пластиковой бутылке из-под пива он обнаружил след пальца руки.





- При его проверке по базе АДИС «Дакто-2000» было установлено совпадение с отпечатками пальцев ранее судимой жительницей Гомельского района, 1970 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции по месту ее жительства нашли в газовой плите несколько купюр Национального Банка России. Женщина была в гостях у заявительницы,- рассказал официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.





Гомельским городским отделом СК проводятся дальнейшие мероприятия с целью установления всех обстоятельств дела.

Фото управления ГКСЭ по Гомельской области.

