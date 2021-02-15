Согласно материалам уголовного дела, бывшая начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерина Дегтярева брала взятки от организаторов концертов. В деле около десяти эпизодов, упоминаются известные российские исполнители. Всего экс-идеологу инкриминировалось около четырех тысяч долларов взяток и некоторые подарки. Чиновницу задержали в марте прошлого года.
По делу также проходил учредитель гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгений Кирилло.
Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговоры: Екатерина Дегтярева осуждена на четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с денежным штрафом в 350 базовых величин (10150 рублей), Евгений Кирилло получил штраф в 500 базовых величин (14500 рублей).
Прокурор запрашивал для Екатерины Дегтяревой пять лет лишения свободы. Оба обвиняемых полностью признали свою вину.
Опубликовано:
3996
В Гомеле экс-идеолог горисполкома осуждена за взятки на четыре с половиной года колонии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР