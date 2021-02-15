В Гомеле экс-идеолог горисполкома осуждена за взятки на четыре с половиной года колонии

По делу также проходил учредитель гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгений Кирилло.Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговоры: Екатерина Дегтярева осуждена на четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с денежным штрафом в 350 базовых величин (10150 рублей), Евгений Кирилло получил штраф в 500 базовых величин (14500 рублей).Прокурор запрашивал для Екатерины Дегтяревой пять лет лишения свободы. Оба обвиняемых полностью признали свою вину.