13 мая этого года 22-летний парень и его 23-летний товарищ совершили хулиганство в одном из магазинов города и скрылись с места преступления.
Архивное фото
Тем вечером сотрудники Железнодорожного отдела охраны в Гомеле выбыли на вызов – сработала тревожная кнопка в одном из продуктовых магазинов облцентра.
– Было установлено, что в продуктовый магазин зашли два молодых человека и стали проявлять хамское поведение. На замечания работников они не реагировали. Более того, ударили одного из них и отобрали его смартфон. До приезда наряда милиции дебоширов пытались удержать, закрыв входную дверь и преградив выход. Но это их не остановило. Парни разбили кассовый аппарат, ногами выбили стекло входной двери и сбежали с места преступления. С собой они прихватили еще четыре бутылки пива, – рассказала sb.by официальный представитель Департамента охраны МВД Беларуси Анастасия Марченко.
В ходе отработки прилегающей территории с участием служебной собаки удалось обнаружить похищенный телефон потерпевшего. Хулиганов объявили в розыск. 18 и 19 мая подозреваемые сами пришли в РОСК с повинной. Известно, что гомельчане ранее уже были неоднократно судимы за незаконный оборот наркотических средств.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Опубликовано:
585
В Гомеле двоих парней объявили в розыск за хулиганство: они сами явились в РОСК с повинной
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter