В Гомеле двоих парней объявили в розыск за хулиганство: они сами явились в РОСК с повинной

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Тем вечером сотрудники Железнодорожного отдела охраны в Гомеле выбыли на вызов – сработала тревожная кнопка в одном из продуктовых магазинов облцентра.– рассказалаВ ходе отработки прилегающей территории с участием служебной собаки удалось обнаружить похищенный телефон потерпевшего. Хулиганов объявили в розыск. 18 и 19 мая подозреваемые сами пришли в РОСК с повинной. Известно, что гомельчане ранее уже были неоднократно судимы за незаконный оборот наркотических средств.По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за хулиганство.