Организатором традиционного мероприятия является Гомельский горисполком. Ребята, находящиеся в социально-педагогическом центре, заранее пишут Деду Морозу и Снегурочке, что хотели бы получить в канун Нового года в качестве подарка. В горисполкоме их пожелания принимают к сведению и приобретают желаемое для ребят.
Это игрушки, спортивный инвентарь, одежда и другие вещи, о которых мечтают дети. Нынче сотрудники горисполкома осуществили пожелания 16 воспитанников центра. Вручение подарков традиционно прошло на главной площади имени В. И. Ленина, у самой колоритной елки региона. Ребята побывали в сказочном новогоднем городке, пообщались с Дедом Морозом и Снегурочкой, сфотографировались на память.
Фото газеты «Гомельские ведомости»
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В Гомеле для воспитанников социально-педагогического центра провели «Елку желаний»
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