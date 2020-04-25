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В Гомеле депутаты Национального собрания занимались благоустройством

Депутаты Национального собрания Беларуси Виталий Уткин и Александр Данченко приняли участие в посадке деревьев в Железнодорожном районе областного центра. В сквере неподалеку от узнаваемых городских мест - Прудковского рынка, православного храма высажено 30 лип. Благоустроена также прилегающая территория.


Вместе с народными избранниками трудились представители районной администрации во главе с Александром Сиваковым, члены организации «Белая Русь», БРСМ, предприятия «Красная гвоздика».

- Мы специально приехали в свои округа, чтобы сделать наши города и населенные пункты краше, чище. Особенно это важно в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для меня, как человека старшего поколения, принять участие в субботнике, значит, поддержать наши традиции, нашу историю. Очень важно быть рядом с горожанами, избирателями, делать полезное нужно дело. Пройдет время, деревца зашумят листвой, улучшаю нашу экологию, украсят микрорайон, - прокомментировал Виталий Уткин.



Фото предоставлено отделом идеологической работы культуры и по делам молодежи администрации Железнодорожного района Гомеля

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