В Гомеле депутаты Национального собрания занимались благоустройством

Депутаты Национального собрания Беларуси Виталий Уткин и Александр Данченко приняли участие в посадке деревьев в Железнодорожном районе областного центра. В сквере неподалеку от узнаваемых городских мест - Прудковского рынка, православного храма высажено 30 лип. Благоустроена также прилегающая территория.





Вместе с народными избранниками трудились представители районной администрации во главе с Александром Сиваковым, члены организации «Белая Русь», БРСМ, предприятия «Красная гвоздика».

- Мы специально приехали в свои округа, чтобы сделать наши города и населенные пункты краше, чище. Особенно это важно в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для меня, как человека старшего поколения, принять участие в субботнике, значит, поддержать наши традиции, нашу историю. Очень важно быть рядом с горожанами, избирателями, делать полезное нужно дело. Пройдет время, деревца зашумят листвой, улучшаю нашу экологию, украсят микрорайон, - прокомментировал Виталий Уткин.









Фото предоставлено отделом идеологической работы культуры и по делам молодежи администрации Железнодорожного района Гомеля