В Гомеле чествуют лучшие СМИ области – торжественная церемония - стрим

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Сегодня 11 июня в Гомеле проходит торжественная церемония подведения итогов ежегодного областного соревнования среди редакций печатных, телевизионных, радиовещательных средств массовой информации, интернет-ресурсов, сетевых изданий и журналистов средств массовой информации. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.