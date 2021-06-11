Сегодня 11 июня в Гомеле проходит торжественная церемония подведения итогов ежегодного областного соревнования среди редакций печатных, телевизионных, радиовещательных средств массовой информации, интернет-ресурсов, сетевых изданий и журналистов средств массовой информации. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.
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В Гомеле чествуют лучшие СМИ области – торжественная церемония - стрим
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