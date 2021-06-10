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В Гомеле чествовали выпускников-медалистов общеобразовательных учебных заведений

Нынче аттестаты о среднем образовании получили более 2,5 тысячи выпускников средних школ, лицеев и гимназий областного центра. Из них 171 удостоен золотых и серебряных медалей. Отмечается, что золотых медалей больше, чем серебряных. Абсолютных отличников – 152.


Торжественное чествование медалистов прошло во Дворце культуры железнодорожников имени В.И. Ленина. С большим событием молодых людей поздравил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. 

– По сути дела, это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, – сказал он. – Впереди вступительная кампания в вузы. Желаю удачи и уверенности в своих силах. Не забывайте о своих школах и педагогах, которые учили вас знаниям, воспитывали, отдали частичку своей души. Будьте благодарны родителям, которые всегда рядом с вами.


Помимо торжественной части, волнительной и трогательной, для ребят, их родителей и педагогов была подготовлена концертная программа. 


Фото: gp.by
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