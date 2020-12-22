В Гомеле будут судить водителя за резонансное ДТП, в котором погибла девушка-велосипедист, а юноша стал инвалидом

, – сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.Молодой человек выжил, но стал инвалидом первой группы. Как было выяснено в ходе следствия, водитель ВАЗ, действия которого привели к трагедии, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На трассе во время движения он нарушал правила обгона, превышал скорость. Ранее его уже осуждали за вождение в пьяном виде, но выводов мужчина не сделал. Было возбуждено очередное уголовное дело. Оно расследовано, изучено прокуратурой и направлено в суд., – рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома