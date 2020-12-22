ДТП произошло 18 июля нынешнего года на автодороге Гомель – аэропорт Гомель поздно вечером.
– Автомобиль ВАЗ под управлением жителя Добруша 1974 года рождения съехал во время движения на правую обочину, по которой ехали на велосипедах юноша и девушка 2003 года рождения. Девушку отбросило на проезжую часть, где на нее наехала другая легковушка. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Юноша получил тяжелые травмы, – сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Молодой человек выжил, но стал инвалидом первой группы. Как было выяснено в ходе следствия, водитель ВАЗ, действия которого привели к трагедии, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На трассе во время движения он нарушал правила обгона, превышал скорость. Ранее его уже осуждали за вождение в пьяном виде, но выводов мужчина не сделал. Было возбуждено очередное уголовное дело. Оно расследовано, изучено прокуратурой и направлено в суд.
– Прокурор оставил примененную ранее к водителю меру пресечения о заключении под стражу, не усмотрев оснований для ее отмены, – рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле будут судить водителя за резонансное ДТП, в котором погибла девушка-велосипедист, а юноша стал инвалидом
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