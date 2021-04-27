В Гомеле будут судить водителя за ДТП с гибелью пожилого пешехода

Согласно материалам уголовного дела, 45-летний водитель предприятия торговли пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения (в его крови установят 1,66 промилле). По дороге со склада в магазин сбил на улице в частном секторе 71-летнего пешехода. Тот шел по проезжей части в попутном направлении. Пострадавший умер на следующий день в больнице.
Выяснилось, что за непродолжительное время работы в организации водитель пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД на служебном транспорте. В тот день он был допущен к работе без проведения надлежащего освидетельствования на предмет выявления состояния алкогольного опьянения. Не проводился и предрейсовый контроль технического состояния автомобиля. На нем были изношенные шины.
Следствие установило, что фургон в момент наезда шел с превышением скорости. Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его заключили под стражу.
– Дело расследовано, передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Уголовное дело возбуждено и в отношении работника, допустившего нетрезвого водителя к управлению служебным автомобилем.
Фото из материалов дела
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