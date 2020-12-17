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  2. В Гомеле бездомных помыли, постригли и обследовали

В Гомеле бездомных помыли, постригли и обследовали

Это было сделано в рамках традиционной акции «Право на здоровье». Ее проводит областная организация Белорусского общества Красного Креста совместно с органами внутренних дел города на базе Гомельского областного центра профилактической дезинфекции. 


Акция направлена на профилактику туберкулеза, а в сегодняшней эпидемиологической обстановке – и коронавирусной инфекции, а также других заболеваний. С учетом второго фактора организаторы и исполнители подготовились в плане соблюдения мер безопасности более тщательно. Так как контингент специфический, 23 его представителям сотрудники милиции помогли добраться до медцентра, зная, где они дислоцируются. Всего же свое право на здоровье реализовали 50 человек. Они приняли душ, постриглись, сменили одежду, получили продуктовые пайки и прошли медобследование. Милиционеры проверили также граждан без определенного места жительства на причастность к совершению преступлений.


– Все участники акции с хорошим настроением покинули территорию учреждения, – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.


Фото: newsgomel.by
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