В четверг, 20 мая, состоится электронная ярмарка вакансий в Гомеле. Об этом сообщает БЕЛТА.
Согласно информации управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома, во время электронной ярмарки вакансий, которая пройдет на единой информационной площадке http://e-vacancy.by с 10:00 до 12:00, соискатели смогут в онлайн-режиме связаться с представителем нанимателя. Также потенциальный сотрудник может передать свое резюме, уточнить интересующие вопросы, касающиеся квалификации, заработной платы, социального пакета и прочего.
Фото: БЕЛТА
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В Гомеле 20 мая пройдет электронная ярмарка вакансий
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