В Гомеле для граждан с ограниченными возможностями в четверг, 17 июня, состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
Мероприятие пройдет с 11:00 до 12:00 по адресу ул. Пролетарская, 18.
В ярмарке вакансий будут участвовать представители кадровых служб предприятий, общественных организаций и объединений инвалидов, специалисты центров социального обслуживания населения районных администраций города, Гомельской областной медико-реабилитационной экспертной комиссии, ИМНС РБ по Центральному району Гомеля.
Соискателям будут доступны актуальные варианты занятости и трудоустройства в соответствии с состоянием их здоровья.
Фото: БЕЛТА
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В Гомеле 17 июня пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями
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