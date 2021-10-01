В Гомельcкой области в День пожилых людей стартовала акция «Ваша дапамога»

Проводит акцию областная организация Белорусского общества Красного Креста. Кампания направлена на оказание поддержки и помощи пожилым людям и людям с инвалидностью и для привлечения внимания общественности к этим категориям граждан.

В течение месяца с небольшим волонтеры Красного Креста помогут подготовиться пожилым людям к зимнему периоду: соберут овощи, другие продукты длительного хранения, помогут подготовить жилье, усадебные территории к предстоящим холодам.

Сегодня, в День пожилых людей, в области пройдут мероприятия в виде чаепитий, сладких столов, творческих посиделок, в том числе в домах престарелых, где проживают, как правило, одинокие люди.

Сотрудники Красного Креста приглашают всех присоединиться к акции, помочь тем, кто в этом нуждается (информация и реквизиты – на сайте организации).