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  2. В год 250-летия Бетховена фирма «Мелодия» выпустила три больших цифровых альбома с редкими записями

В год 250-летия Бетховена фирма «Мелодия» выпустила три больших цифровых альбома с редкими записями

250-летний юбилей Людвига ван Бетховена ознаменовался выходом сразу трех крупных цифровых проектов на фирме «Мелодия». Как сообщается на сайте звукозаписывающей компании, оцифрованы и отныне доступны слушателям редкие записи, многие из которых ранее выходили только на виниле – еще в советские годы.


Масштабный проект, отныне доступный на всех цифровых площадках, включает в себя три издания. В первый альбом вошли все фортепианные концерты, а также «тройной» концерт композитора в исполнении крупнейших советских пианистов ХХ столетия – Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, Марии Гринберг, Рудольфа Керера и Бэллы Давидович. Для этого издания за текущий год специалисты провели ремастеринг записей 1958–1988 годов.

Во втором альбоме собраны все сонаты Бетховена для виолончели и фортепиано в записях 2020 года – их специально к бетховенскому юбилею подготовили российский виолончелист Александр Загоринский и норвежский пианист Эйнар Стин-Ноклеберг. 

Третье издание представляет собой настоящее собрание редкостей – записи 1958–2019 годов: фрагменты из симфоний, сонат, концертов, камерно-инструментальных произведений, увертюры, песни и пьесы для фортепиано, фрагменты «Торжественной мессы». Общее время звучания альбома составляет 8 часов. Особую ценность для меломанов представляет концертная запись Девятой симфонии (с заключительным хором на оду Фридриха Шиллера «К радости») в исполнении Тамары Милашкиной, Елены Образцовой, Алексея Масленникова, Евгения Нестеренко и симфонического оркестра Большого театра (дирижер Юрий Симонов). В разделе фортепианной музыки звучат интерпретации Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, Вана Клиберна, а также представителя современной российской фортепианной школы Андрея Гугнина. В альбом также вошли записи сочинений Бетховена в исполнении Давида Ойстраха, Леонида Когана, Вадима Репина, Мстислава Ростроповича, Даниила Шафрана, Елены Образцовой, Евгения Нестеренко, Герберта фон Караяна, Евгения Светланова, Рудольфа Баршая, Неэме Ярви, Юрия Симонова и многих других, некоторые произведения представлены в нескольких вариантах. Так, фрагменты Симфонии № 5 звучат в интерпретации дирижеров Герберта фон Караяна и Евгения Светланова.

Это не единственные бетховенские проекты, выпущенные «Мелодией» в цифровом формате в 2020 году. В феврале было опубликовано полное собрание записей струнных квартетов (включая грандиозную «Большую фугу») в исполнении легендарного Квартета имени Бетховена. Полвека назад этот комплект, записанный к 200-летнему юбилею композитора, стал ярким событием мировой бетховенианы и был отмечен международными наградами. Осенью вышли записи 32 фортепианных сонат в исполнении выдающейся пианистки Татьяны Николаевой (по неизвестным причинам эта запись, сделанная в 1984 году, до недавнего времени ни разу не была опубликована). Также стала доступна слушателям цифровая запись «Торжественной мессы» – трансляция московского концерта 1988 года, который состоялся в рамках гастрольного тура «Врачи мира – за предотвращение ядерной войны».

Фото: pixabay.com
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