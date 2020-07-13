В Глусском районе на мужчине загорелась одежда – во время косьбы он курил

Около полуночи в понедельник 13 июля в Бобруйскую городскую больницу скорой медицинской помощи с ожогами попал житель деревни Доколь Глусского района, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.





Как выяснилось, 52-летний мужчина косил бензиновым тримером траву на приусадебном участке. При этом во время косьбы сельчанин курил.

В результате произошло возгорание паров бензина, от которых на мужчине загорелась одежда. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: stroy-podskazka, носит иллюстративный характер





