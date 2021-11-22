В Глубокском районе при пожаре в собственном доме погибла пенсионерка

Трагедия произошла 21 ноября в деревне Протасы-Кукровские.
В 20:48 работникам МЧС от соседки поступило сообщение о возгорании в доме.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома, обрушение кровли и потолочного перекрытия. На полу в одной из комнат была обнаружена хозяйка 1931 года рождения. Ее спасти не удалось. Установлено, что пенсионерка проживала одна.
Спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Фото: МЧС