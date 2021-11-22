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  2. В Глубокском районе при пожаре в собственном доме погибла пенсионерка

В Глубокском районе при пожаре в собственном доме погибла пенсионерка

Трагедия произошла 21 ноября в деревне Протасы-Кукровские. 


В 20:48 работникам МЧС от соседки поступило сообщение о возгорании в доме. 

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома, обрушение кровли и потолочного перекрытия. На полу в одной из комнат была обнаружена хозяйка 1931 года рождения. Ее спасти не удалось. Установлено, что пенсионерка проживала одна. 

Спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. 

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Фото: МЧС
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