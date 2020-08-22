В Глубоком стартовал велопробег «Алые паруса»

Двухдневный велопробег посвящен 140- летию со дня рождения Александра Грина



Велопробег совместят с посещением архитектурных и исторических объектов Глубокского района. Старт тематического марафона состоялся возле районной библиотеки. Первая остановка запланирована спустя 11 километров в деревне Заборье, где участников познакомят с объектом историко-культурного наследия – курганным могильником периода раннего средневековья. Так же в первый день велосипедисты посетят церковь Святой Параскевы Пятницы в деревне Плиса и костел Наисвятейшей Матери Божьей Ласковой в деревне Задорожье. В деревне Якубенки состоится осмотр сохранившихся архитектурных и природных объектов бывшего имения Гриневских.



- 23 августа 2020 года отмечается 140-летие со дня рождения известного русского писателя Александра Грина. Не многие знали, что у знаменитого писателя - белорусские корни. В деревне Якубенки, где родились и жили отец, дед и прадед Александра Грина, сегодня всего один жилой дом. Когда-то этот населенный пункт носил статус господского двора в центре крупного имения, принадлежавшего белорусскому шляхетскому роду Гриневских. Участники велопробега узнают еще много интересных фактов, связанных с этими местами. Сейчас в стране активно развивается внутренний туризм. В Беларуси много интересных и захватывающих мест, куда можно отправится в выходные дни, - отмечают организаторы велопробега.



Завершится первый день велотура посещением единственной в Беларуси карстовой пещеры, расположенной на берегу озера Гинькова. По плану сегодня участники акции должны проехать более 50 километров. В программе второго дня – переезд в агрогородок Прозороки, знакомство с его достопримечательностями, а также посещение могилы основателя белорусского театра Игната Буйницкого. В деревне Зябки велосипедисты проедут по старой полоцкой дороге «брукованке» и увидят здание паровой мельницы. Вечером состоится подведение результатов и награждение участников велопробега.