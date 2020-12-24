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В Глубоком медиков благодарят открытками ручной работы

Необычная трогательная акция в эти предпраздничные дни проходит в Глубокском районе. Gредприятия, организации и учреждения региона поддерживают медицинских работников не только словами самой искренней благодарности, но и хендмейдом. А именно - уникальными открытками ручной работы. 


Татьяна Працук, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома делится подробностями:

- Идея конкурса на лучшую новогоднюю открытку для наших медиков, которые сегодня находятся на передовой борьбы с COVID-19, родилась во время проведения нынешнего слета Дедов Морозов и Снегурочек. Организаторами проекта выступили наш отдел, а также райком БРСМ. Радует, что предложение нашло живой отклик у глубочан. 



Яркие авторские открытки прислали на конкурс местные школы, госпрофлицей, Центр детей и молодежи, Глубокский мясокомбинат, РОВД, Запрудский дом фольклора, территориальный центр соцобслуживания населения… Ну, а победителями добросердечного конкурса в поддержку врачей стали исправительная колония № 13 и средняя школа № 2 Глубокого. Поздравления медработникам за нелегкий труд в борьбе за здоровье и жизни земляков они выразили в стихах, сопроводив их очень праздничным оформлением. Не обошлось без традиционных шишек, снежинок и еловых лапок, а еще… таблеток. Оказывается, последние тоже могут стать шарами на симпатичной елке «с картинки». 




Naumova@sb.by 
Фото предоставлены Глубокским райисполкомом. 
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