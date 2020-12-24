В Глубоком медиков благодарят открытками ручной работы

Фото предоставлены Глубокским райисполкомом.

Татьяна Працук, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома делится подробностями:Яркие авторские открытки прислали на конкурс местные школы, госпрофлицей, Центр детей и молодежи, Глубокский мясокомбинат, РОВД, Запрудский дом фольклора, территориальный центр соцобслуживания населения… Ну, а победителями добросердечного конкурса в поддержку врачей стали исправительная колония № 13 и средняя школа № 2 Глубокого. Поздравления медработникам за нелегкий труд в борьбе за здоровье и жизни земляков они выразили в стихах, сопроводив их очень праздничным оформлением. Не обошлось без традиционных шишек, снежинок и еловых лапок, а еще… таблеток. Оказывается, последние тоже могут стать шарами на симпатичной елке «с картинки».