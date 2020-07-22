В Глубоком 7-летняя девочка попала под колеса автомобиля

Авария произошла днем во вторник 21 июля. Автомобиль Honda Accord под управлением 33-летнего водителя, двигаясь по улице Красноармейской в городе Глубокое, совершил наезд на семилетнюю школьницу, сообщили в Следственном комитете.





ДТП произошло вне пешеходного перехода. По информации СК, девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин. «В результате аварии девочке причинены тяжкие телесные повреждения, в настоящее время она находится в больнице», – проинформировали в Следственном комитете.

Обстоятельства ДТП выясняются. Следователями совместно с сотрудниками ГАИ осмотрено место происшествия, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело.