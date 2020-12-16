На границе с Украиной открыли уникальную погранзаставу

Как отметил в своем выступлении руководитель пограничного ведомства, органы пограничной службы Республики Беларусь в тесном взаимодействии с другими республиканскими органами государственного управления решают целый комплекс задач по обеспечению пограничной безопасности нашей страны.сказал Анатолий Лаппо.Пограничникам было передано здание бывшего детского сада в населенном пункте Ольманы, в которое после проведенной реконструкции вдохнули новую жизнь. Кроме того, благодаря местным органам власти выделены два жилых дома для проживания семей военнослужащих.В двухэтажном корпусе погранзаставы установлена современная бытовая техника и удобная мебель. На территории заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак, а для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты. Реконструкция зданий и сооружений для возведения объектов пограничной инфраструктуры далеко не первый опыт пограничного ведомства, который позволяет при соответствующем качестве значительно сократить объем затраченных средств, времени и сил.Кстати, ранее пограничная застава размещалась в рабочем поселке Речица, а это несколько десятков километров до нынешнего ее местонахождения. Сегодня подразделение располагается в непосредственной близости от белорусско-украинской границы. Под ее контролем находится участок протяженностью более 26 километров, почти третья часть которого заболоченная и труднопроходимая. Поэтому при несении службы пограничникам заставы «Ольманы» не обойтись без техники высокой проходимости – снегоболотоходов «Шерп» и «Роса».Учитывая особенности местности, на данном участке границы не встретишь привычных технических средств охраны с контрольно-следовой полосой, оградительным забором и интеллектуальной сигнализационной системой. Однако в охране рубежей здесь активно используются сигнализационные комплексы сейсмического типа, фотоловушки и тепловизоры. Вся информация с технических средств поступает дежурному по заставе, что позволяет оперативно действовать в случае возникновения различных ситуаций, связанных с нарушением пограничного законодательства. Это дает возможность вести наблюдение за охраняемым участком границы, прилегающей к нему местностью в любое время суток, а также позволяет контролировать удаленные и заболоченные места.В перспективе на белорусско-украинском участке границы планируется увеличить количество автономных технических средств охраны, что позволит дистанционно контролировать свыше 100 километров, в том числе на территории Республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота».Открытием пограничной заставы «Ольманы» пограничники Пинского пограничного отряда завершили комплекс мероприятий по выставлению подразделений непосредственно на государственной границе. В дальнейшем им предстоит большая работа по совершенствованию имеющейся инфраструктуры в других подразделениях.Фото: ГПК