В главном киноархиве Бразилии вспыхнул пожар

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Спасателям сообщение о возгорании поступило 29 июля в 18:00 по местному времени. На место вызова прибыли 15 машин и около 50 пожарных. Пожар был локализован к 19:45. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать профилактические работы в системе кондиционирования воздуха.Отмечается, что общая площадь хранилищ, расположенных по месту возгорания, составляет свыше 6,3 тыс. кв. м, здесь находится около 240 тыс. кинопленок. В некоторых помещениях хранились фильмы, датированные 1920–1940 годами, а также исторические документы. По данным пожарных, содержимое практически не пострадало.