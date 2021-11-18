В ГКСЭ рассказали, какие химические вещества применяли польские силовики

В ходе исследования объектов, изъятых 16 ноября при осмотре места происшествия: участка белорусско-польской границы в районе пункта пропуска "Брузги" на территории Беларуси, судебные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз обнаружили вещество, представляющее собой вытяжку алкалоидов стручкового перца.Как рассказал Сергей Титовец, это вещество применяется для снаряжения спецсредств, находящихся на вооружении армии и полиции, а именно газовых гранат, патронов для газового оружия, различного рода аэрозольных устройств, в том числе водометов.При попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути вещество вызывает сильное жжение, выраженные болевые ощущения, спазм глазных мышц и слезотечение, а также кашель, в больших концентрациях вызывает ожоги слизистой, глаз и кожи.Также судебные эксперты на представленных объектах выявили наслоения инсектицида дельтаметрина, который является токсическим веществом.Одними из поступивших объектов для проведения взрывотехнической экспертизы являются фрагменты светошумовых гранат.В Государственном комитете судебных экспертиз уже проведено более 30 судебно-медицинских экспертиз в отношении лиц, в том числе четырех женщин и одного ребенка, 2007 года рождения, обратившихся за медицинской помощью из-за телесных повреждений, причиненных им 16 ноября на участке белорусско-польской границы. Все подэкспертные жаловались на резь в глазах, першение и боль в горле. У некоторых людей обнаружены повреждения кожных покровов.- отметил Сергей Титовец.В госкомитет продолжают поступать объекты, изъятые при осмотре места происшествия, для проведения в том числе взрывотехнических и химических экспертиз, назначенных Следственным комитетом Беларуси. Судебные эксперты также проводят судебно-медицинские экспертизы лиц, обратившихся с жалобами на здоровье в результате применения по отношению к ним химических веществ раздражающего характера.