В гибели пещерных медведей обвинили их чрезмерно большой нос

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, — рассказал один из авторов исследования, палеоэколог из Малагского университета (Испания) Алехандро Перес-Рамос.Пещерные медведи — один из самых известных представителей мегафауны эпохи оледенения. Эти медведи были заметно крупнее современных бурых, достигая массы в 500 килограммов. При этом они уступали по размерам своим американским "кузенам", короткомордым медведям.В прошлом столетии ученые предполагали, что пещерные медведи вымерли из-за конкуренции за добычу и жилье с людьми примерно 24 тысячи лет назад, в начале последнего межледникового периода.Недавно палеонтологи начали сомневаться в этом. Дело в том, что они нашли намеки на то, что пещерные медведи питались преимущественно растительной и при этом мягкой пищей. Другие свидетельства указывали, что у этих животных очень узкоспециализированные зубы и челюсти. Резкое потепление климата лишило их привычных источников пищи, что и привело к вымиранию.Подобные открытия, как отмечает Перес-Рамос, поставили перед учеными простой, но важный вопрос: почему пещерные медведи не успели сменить диету и перейти на другой тип пищи, как это сделали другие представители их рода? Исследователи предположили возможные причины этого, изучая биомеханические свойства черепов Ursus spelaeus и других медведей.Эти расчеты указали на одну уникальную черту пещерных медведей, которая могла быть потенциально связана с их вымиранием. Ученые заметили, что у них были необычно большие пазухи носа. Они занимали от 30 до 60% от общего объема черепа. Вероятно, это помогало животным тратить меньше энергии на прогрев воздуха во время спячки или просто в холодную погоду.С другой стороны, расчеты Переса-Рамоса и его коллег показывают, что с эволюционной и биологической точки зрения это "преимущество" не прошло для медведей даром. Из-за этого череп медведей деформировался, на их лбе появилась выпуклость, которая значительно ослабила стойкость черепной коробки к механическим нагрузкам по сравнению с другими видами медведей.В частности, максимально допустимая сила укуса больших панд, бурых и малайских медведей оказалась в несколько раз выше, чем у их пещерных сородичей. Причем это было характерно для всех типов зубов, а не только клыков. Это было связано в том числе и с тем, что пазухи носа у этих медведей занимали лишь 11% от общего объема черепа, а не больше его четверти, как у Ursus spelaeus и родственных ему вымерших видов.Все это, как отмечают палеоэкологи, говорит о том, что пещерные медведи загнали себя в эволюционный тупик. Приспособившись к жизни в суровом климате ледниковой эпохи, они потеряли способность питаться разнообразной пищей, что характерно для их ближайших родичей, обычных бурых медведей. Это, в частности, может объяснять то, почему последние выжили и процветают сегодня, а Ursus spelaeus очень быстро вымерли, заключают авторы статьи.