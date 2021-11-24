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В Германии «Зеленые», социал-демократы и либералы согласовали коалиционный договор

Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия окончательно согласовали коалиционный договор, который ляжет в основу работы будущего правительства страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.


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Сообщается, что документ представят на пресс-конференции в 15:00 (17:00 по Минску).

Напомним, что СДПГ, СвДП и «Зеленые» вели переговоры о коалиции с 28 сентября.

Ожидается, что следующим канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц.

По результатам выборов в бундестаг ни одна из крупных политических сил Германии не смогла заручиться достаточной поддержкой избирателей, чтобы сформировать большинство самостоятельно: СДПГ набрала 25,7% голосов, а ХДС/ХСС – 24,1%. Свободная демократическая партия Германии и «Зеленые» получили 11,5% и 14,8% голосов соответственно. 

Фото: pixabay.com
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