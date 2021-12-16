В Германии заполненность газохранилищ опустилась ниже уровня 60%

Это стало "исторически низким уровнем" за последние несколько лет. На это обратил внимание исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке в интервью изданию Handelsblatt, пишет ТАСС.
– Уровень заполненности упал ниже 60%-й отметки, – отметил Себастьян Блешке.
По его словам, в настоящее время он составляет около 59%, что стало "исторически низким уровнем" по сравнению с предыдущими годами.
– Поскольку настоящая зима еще впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно, – заявил Себастьян Блешке.
– Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности [хранилищ] станет очень низким в феврале, – уточнил исполнительный директор INES.
По данным Handelsblatt, для предотвращения перебоев в энергоснабжении в феврале нынешнего года компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа. Подача заявок на участие заканчивается уже 17 декабря. Специальный тендер представляет собой рыночный механизм обеспечения поставок голубого топлива. С учетом сложившейся рыночной ситуации закупки газа, отметил Себастьян Блешке, будут "определенно сложной задачей". Вместе с тем в минэкономики Германии этот тендер считают "обычным процессом".
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