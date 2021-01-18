На юге Германии зафиксировали неизвестную мутацию COVID-19, из-за которой произошла вспышка заболеваемости в местной больнице, передает Lenta.ru со ссылкой на Munchner Merkur.
Конкретно мутация была обнаружена в городе Гармиш-Партенкирхен, находящемся в Баварии. В данный момент сообщается, что новая вариация вируса была диагностирована у 52 пациентов и 21 работника клиники.
В берлинской клинике «Шарите» заявили, что это совершенно новая мутация, однако специалисты не уверены, будет ли она являться более заразной.
Фото: pixabay.com
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В Германии зафиксировали вспышку неизвестной мутации коронавируса
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