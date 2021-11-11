В Германии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом

Предыдущий антирекорд зафиксирован 10 ноября, когда за сутки было выявлено 39 676 случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 4 894 250 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране скончались 235 пациентов, общее число умерших – 97 198.Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) сейчас составляет 249,1. В то время как вчера он был 232,1, во вторник – 213,7, в понедельник – 201,1, а в воскресенье – 191,5. Недельное число было главным критерием при выборе ограничительных мер в Германии. Но сейчас власти обращают внимание и на другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент вакцинированных жителей.На минувшей неделе и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с 4-й волной, которую он назвал "пандемия непривитых".