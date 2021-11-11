В Германии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Германии 50 196 жителей заразились коронавирусом. Это стало новым максимумом за все время распространения инфекции, что следует из актуальных данных Института Роберта Коха, передает ТАСС.
Предыдущий антирекорд зафиксирован 10 ноября, когда за сутки было выявлено 39 676 случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 4 894 250 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране скончались 235 пациентов, общее число умерших – 97 198.
Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) сейчас составляет 249,1. В то время как вчера он был 232,1, во вторник – 213,7, в понедельник – 201,1, а в воскресенье – 191,5. Недельное число было главным критерием при выборе ограничительных мер в Германии. Но сейчас власти обращают внимание и на другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент вакцинированных жителей.
На минувшей неделе и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с 4-й волной, которую он назвал "пандемия непривитых".