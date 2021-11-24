В Германии за сутки выявили рекордные 66 884 случая заражения COVID-19

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Германии подтвердили у 66 884 человек. Данный показатель стал рекордным за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 ноября данные Института Роберта Коха (подчиняется минздраву), пишет ТАСС.
Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 18 ноября, когда за сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 65 371 пациент. С начала эпидемии COVID-19 был выявлен у 5 497 795 жителей Германии. От последствий коронавируса за 24 часа в стране умерли 335 пациентов. За все время в Германии инфекция унесла жизни 99 768 человек.