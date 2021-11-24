В Германии за сутки выявили рекордные 66 884 случая заражения COVID-19

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 18 ноября, когда за сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 65 371 пациент. С начала эпидемии COVID-19 был выявлен у 5 497 795 жителей Германии. От последствий коронавируса за 24 часа в стране умерли 335 пациентов. За все время в Германии инфекция унесла жизни 99 768 человек.