В Германии за сутки выявили 76 414 случаев заражения COVID-19. Это новый максимум

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в Германии получили 76 414 пациентов. Это новый максимум за все время пандемии, свидетельствуют опубликованные 26 ноября данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется минздраву ФРГ). Об этом сообщает ТАСС.
Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 25 ноября, когда за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 75 961 пациента. С начала эпидемии положительный результат теста на коронавирус получили 5 650 170 жителей Германии. От последствий заболевания, вызываемого COVID-19, за 24 часа в стране умерли 357 пациентов. За все время коронавирус в ФРГ унес жизни 100 476 человек. Вылечились 4 775 300 пациентов, у которых ранее подтвердили COVID-19.
Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящий момент также достиг нового рекордного значения – 438,2. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – достиг отметки в 5,79.