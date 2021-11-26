В Германии за сутки выявили 76 414 случаев заражения COVID-19. Это новый максимум

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 25 ноября, когда за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 75 961 пациента. С начала эпидемии положительный результат теста на коронавирус получили 5 650 170 жителей Германии. От последствий заболевания, вызываемого COVID-19, за 24 часа в стране умерли 357 пациентов. За все время коронавирус в ФРГ унес жизни 100 476 человек. Вылечились 4 775 300 пациентов, у которых ранее подтвердили COVID-19.Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящий момент также достиг нового рекордного значения – 438,2. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – достиг отметки в 5,79.