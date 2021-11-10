В Германии за сутки выявили 39 676 случаев заражения COVID-19: это новый максимум

Предыдущий максимум зафиксировали в ФРГ 5 ноября – было зарегистрировано 37 120 случаев заболевания. За последние сутки число летальных исходов из-за коронавируса в Германии составило 236.Уточняется, что недельный индекс распространения коронавирусной инфекции в стране –232,1 случая на сто тысяч человек. За все время распространения инфекции в Германии выявлено 4 844 054 случая заболевания коронавирусом и 96 963 смерти.