В Германии за сутки вновь выявили более 50 тыс. случаев заражения COVID-19

С начала пандемии коронавирусом в стране заболели 5 248 291 человек. Выздоровели 4 588 200 человек. От последствий заболевания COVID-19 за сутки скончались 201 пациент. Общее число летальных исходов за все время пандемии в стране – 98 739.Недельный показатель распространения коронавируса в ФРГ (количество случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) достиг рекордного значения – 340,7. 18 ноября он был 336,9, неделей ранее – 263,7, а месяц назад был на уровне 75,1. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение 7 дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – достиг 5,30 (17 ноября – 5,15).В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. Например, 17 ноября количество подтвержденных новых случаев заражения в стране за сутки увеличилось на 65 371 – это стало новым максимумом за все время пандемии. 18 ноября и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела встречу с главами федеральных земель, по итогам которой был утвержден новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции.