В Германии ввели обязательный ПЦР-тест для прибывающих из ЮАР из-за омикрон-штамма COVID-19

В Германии ввели обязательный ПЦР-тест для прибывающих из ЮАР из-за нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон", передает ТАСС.
– Новое [касательно правил прибытия из ЮАР] заключается в том, что при въезде нужно сдать ПЦР-тест. Это означает, что прибывающие на этих рейсах в аэропортах Германии – это Франкфурт-на-Майне и Мюнхен – препровождаются в специальные зоны для сдачи ПЦР-теста. И после объявления результата решается, как быть дальше. Если он [результат теста] положительный, то ведомство по вопросам здравоохранения решает, куда отправить человека, – уточнил информацию представитель МВД страны Стив Альтер.
Он также отметил, что если прибывший в страну получит отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, то сможет уйти на домашний карантин, но будет обязан будет сдать тесты на 5-й и 13-й день после прибытия.