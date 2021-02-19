Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан призвал к осторожности в вопросе постепенного снятия ограничений в связи с коронавирусом. По его словам, ситуация пока что не находится под полным контролем, пишет РИА Новости.
«Вирус не сдается, мы ясно видим это... С одной стороны, если мы посмотрим на цифры за неделю, налицо падение (числа новых случаев заражения. – Прим. ред.), рост числа вакцинированных. Одновременно с этим – растущее количество вызывающих заболевание мутаций вируса в Германии. Это встречное движение на фоне падения цифр. Это требует осторожности», – заявил Шпан.
Министр также добавил, что особенно быстро в Германии распространяется британская мутация коронавируса Б117. Этот штамм, по данным главы немецкого Минздрава, наблюдается у каждого пятого пациента с диагнозом COVID-19.
Фото: pixabay.com
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В Германии стремительно распространяется британский штамм коронавируса
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