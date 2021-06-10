В Германии рекомендовали прививать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями

Комиссия рекомендовала по возможности вакцинировать тех детей в этой возрастной группе, которые имеют хронические заболевания. В то же время полностью здоровые дети и подростки могут привиться по личному желанию или их родителей после консультации со специалистом.– пояснил председатель STIKO Томас Мертенс. По его словам, защитный эффект вакцины в возрастной категории от 12 до 17 лет подтвержден, а опасность тяжелого течения болезни среди этой возрастной группы невелика., – добавил он.Еврокомиссия 31 мая разрешила использование странами – членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей 12–15 лет. Ранее 28 мая Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование препарата для соответствующей группы населения.Вакцина Comirnaty была первой одобрена для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря 2020 года. Сейчас на территории сообщества также используются вакцины, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.