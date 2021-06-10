Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) не считает обязательным прививать от коронавируса всех детей и подростков от 12 до 17 лет. Об этом говорится в сегодняшнем бюллетене института, сообщает ТАСС.
Комиссия рекомендовала по возможности вакцинировать тех детей в этой возрастной группе, которые имеют хронические заболевания. В то же время полностью здоровые дети и подростки могут привиться по личному желанию или их родителей после консультации со специалистом.
– Это вопрос взвешивания пользы и возможных рисков, – пояснил председатель STIKO Томас Мертенс. По его словам, защитный эффект вакцины в возрастной категории от 12 до 17 лет подтвержден, а опасность тяжелого течения болезни среди этой возрастной группы невелика.
– В данной возрастной группе в Германии зарегистрировано только два случая смерти, – добавил он. – В обоих случаях речь идет о детях с хроническими заболеваниями.
Еврокомиссия 31 мая разрешила использование странами – членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей 12–15 лет. Ранее 28 мая Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование препарата для соответствующей группы населения.
Вакцина Comirnaty была первой одобрена для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря 2020 года. Сейчас на территории сообщества также используются вакцины, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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В Германии рекомендовали прививать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями
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