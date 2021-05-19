Рабочие, перекладывавшие плитку на парковке у банка Volksbank в Шпенге, расположенном на севере Германии, нашли туннель, который ведет к зданию финансового учреждения, информирует ТАСС.
Согласно сообщению издания Der Spiegel, на прошлой неделе на парковке просела плитка. На проблему обратили внимание городские службы. Рабочие полагали, что в этом месте прорвало трубу. В понедельник, 17 мая, они приступили к устранению проблемы и в ходе работ нашли туннель длиной около восьми метров и шириной порядка метра, который начинался из трансформаторной будки.
Представитель Volksbank сообщил, что злоумышленники, вероятно, планировали совершить ограбление 23 мая, в день, когда банк будет закрыт для посетителей, а католики и протестанты в Германии будут отмечать Троицын день.
В настоящий момент полиция ведет поиск преступников.
Фото: Twitter Der Spiegel
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В Германии рабочие при ремонте плитки на парковке нашли туннель, ведущий к банку
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