Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью изданию Die Welt призвал к выходу страны из Евросоюза и созданию «нового европейского пространства», частью которого должна стать Россия. Об этом сообщает Lenta.ru.
– Из нынешнего ЕС, который попросту не может быть реформирован, Германии необходимо выйти, – считает Хрупалла.
По его мнению, на национальную идентичность и культуру германского народа повлияла «психологическая война союзников, в особенности американцев», которая началась после Второй мировой войны.
В качестве примера он привел политику Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток-2», назвав ее «целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением», которую США ведут ради «собственных стратегических интересов».
В то же время другой сопредседатель «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен назвал идею выхода страны из Евросоюза «слабо продуманной как минимум с внешнеполитической точки зрения». По его мнению, это станет препятствием для деятельности партии в Европарламенте.
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В Германии призвали к выходу из ЕС и союзу с Россией
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