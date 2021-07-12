В Германии призвали к выходу из ЕС и союзу с Россией

, – считает Хрупалла.По его мнению, на национальную идентичность и культуру германского народа повлияла «психологическая война союзников, в особенности американцев», которая началась после Второй мировой войны.В качестве примера он привел политику Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток-2», назвав ее «целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением», которую США ведут ради «собственных стратегических интересов».В то же время другой сопредседатель «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен назвал идею выхода страны из Евросоюза «слабо продуманной как минимум с внешнеполитической точки зрения». По его мнению, это станет препятствием для деятельности партии в Европарламенте.