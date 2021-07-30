В Германии перевернулся туристический автобус, пострадали 17 человек

Фото из архива РИА Новости

По предварительной информации, автобус перевернулся, когда пытался въехать с шоссе на стоянку. Место аварии перекрыто в обоих направлениях, работают четыре спасательных вертолета. Все обстоятельства аварии выясняются.По данным телеканала, в автобусе было 17 пассажиров и двое водителей. По меньшей мере 17 человек получили ранения разной степени тяжести.