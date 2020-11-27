Точная цифра – 1 006 806 случаев инфицирования. При этом, как отмечает Deutsche Wellе, прирост заболеваний за сутки снова приближается к 23 тысячам.
За последние сутки в Германии зафиксировали 22 806 новых случаев коронавируса, скончались 246 пациентов. Отмечается, что всего с начала пандемии в стране насчитывается 15 586 летальных исходов, выздоровело более 670 тысяч пациентов.
В Германии введены строгие меры по предотвращению распространения COVID-19 – так называемый локдаун. Как уточняют немецкие СМИ, большинство местных жителей считает, что карантинные правила продлятся как минимум до начала следующего года, а то и дольше. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель вместе с премьер-министрами федеральных земель объявили, что ограничительные меры в стране продлятся до 20 декабря. В перспективе после этого их продлят и до января. При этом Меркель отметила, что существенных послаблений локдауна к декабрьским праздникам немцам гарантировать она не может.
Фото: pixabay.com
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В Германии общее число заражений COVID-19 превысило миллион
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