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В Германии – новый канцлер. Им избран Олаф Шольц

Депутаты германского парламента избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, пишет ТАСС.


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За кандидатуру Шольца проголосовали 395 членов бундестага. Теперь политик отправится в президентский дворец Бельвю – согласно конституции Германии, именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в парламент, где примет присягу.

Напомним, что вчера лидеры Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/«Зеленых» и Свободной демократической партии подписали коалиционный договор. На выборах в бундестаг, которые состоялись осенью, СДПГ набрала 25,7% голосов, СвДП и «Зеленые» получили 11,5% и 14,8% голосов соответственно. Таким образом, лидировавший до этого блок ХДС/ХСС (24,1% на выборах) ушел в оппозицию.
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Фото: РЕЙТЕР
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