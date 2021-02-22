В Германии назвали водную блокаду Крыма средневековыми методами осады

Депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт (партия «Альтернатива для Германии») назвал средневековыми методами осады прекращение Украиной подачи пресной воды на территорию Крыма. Он также заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента, сообщает РИА Новости.
«Прекращение подачи пресной воды на территорию – это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в Бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов. Я попрошу правительство оценить эффективность наших инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве», – сказал Гердт РИА Новости.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
Фото: pixabay.com
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