В Германии на фоне обвала продаж машин с ДВС – бум электромобилей

Вопреки коронавирусу и рецессии в Германии растет спрос на электромобили и гибриды.





В первом полугодии было продано 1 210 622 автомобиля – минус 34,5% к уровню 2019 года. Продажи автомобилей с бензиновыми моторами снизились на 43,6%, с дизельными – на 37%. В то же время продажи электромобилей выросли на 42,7%, а гибридов – на 54,6%, сообщает dw. А число проданных подзаряжаемых от сети плагин-гибридов, составляющих примерно треть от общего числа гибридов, увеличилось на 199,8%.

В июне заработали новые льготы при покупке работающих на электротяге машин. Так, покупатели плагин-гибридов (субсидируются только такие, наиболее близкие к электромобилям гибриды) по цене менее 40 000 евро получают от государства 4500 евро плюс 2250 евро от производителя, в общей сложности 6750 евро. Для более дорогих моделей суммарная скидка составляет 5625 евро. Покупателям электромобилей по цене менее 40 000 евро полагаются субсидии на 9000 евро.

А ведь на рынке электромобилей грядут существенные изменения. В сентябре начнутся поставки электрокара от Volkswagen ID.3, который называют "народным электромобилем".





В базовой комплектации он будет стоить менее 30 000 евро, а с учетом субсидий обойдется покупателю в 21 000 евро. К тому же в течение десяти лет владельцу не придется платить налог на автомобиль (на такой срок освобождаются от налога все обладатели электромобилей).





Заканчивает строительство завода под Берлином Tesla. В июле 2021 года здесь планируется начать выпуск электромобилей, проектная мощность – 500 000 авто в год.

В свою очередь в BMW надеются, что в 2022 году треть всех продаж марки в Европе будут составлять электромобили.

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