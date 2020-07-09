Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Германии на фоне обвала продаж машин с ДВС – бум электромобилей

В Германии на фоне обвала продаж машин с ДВС – бум электромобилей

Вопреки коронавирусу и рецессии в Германии растет спрос на электромобили и гибриды.


В первом полугодии было продано 1 210 622 автомобиля – минус 34,5% к уровню 2019 года. Продажи автомобилей с бензиновыми моторами снизились на 43,6%, с дизельными – на 37%. В то же время продажи электромобилей выросли на 42,7%, а гибридов – на 54,6%, сообщает dw. А число проданных подзаряжаемых от сети плагин-гибридов, составляющих примерно треть от общего числа гибридов, увеличилось на 199,8%.

В июне заработали новые льготы при покупке работающих на электротяге машин. Так, покупатели плагин-гибридов (субсидируются только такие, наиболее близкие к электромобилям гибриды) по цене менее 40 000 евро получают от государства 4500 евро плюс 2250 евро от производителя, в общей сложности 6750 евро. Для более дорогих моделей суммарная скидка составляет 5625 евро. Покупателям электромобилей по цене менее 40 000 евро полагаются субсидии на 9000 евро.

А ведь на рынке электромобилей грядут существенные изменения. В сентябре начнутся поставки электрокара от Volkswagen ID.3, который называют "народным электромобилем". 


В базовой комплектации он будет стоить менее 30 000 евро, а с учетом субсидий обойдется покупателю в 21 000 евро. К тому же в течение десяти лет владельцу не придется платить налог на автомобиль (на такой срок освобождаются от налога все обладатели электромобилей).


Заканчивает строительство завода под Берлином Tesla. В июле 2021 года здесь планируется начать выпуск электромобилей, проектная мощность – 500 000 авто в год.

В свою очередь в BMW надеются, что в 2022 году треть всех продаж марки в Европе будут составлять электромобили.

Фото: wikimedia и pixabay

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Где в Минске можно сдать тест на коронавирус
Кто из молодых футболистов, выступающих в зарубежных первенствах, имеет связь с Беларусью?
В Германии на фоне обвала продаж машин с ДВС – бум электромобилей
Конкурс "Дети — цветки жизни!". Голосование
Луцкий: телевидение нужно сделать институтом обсуждения и решения социальных вопросов
Луцкий: классическим СМИ важно совершенствовать работу в интернете
Милиционер в Могилеве выгуливал служебную собаку. И она по следу нашла хулигана
Могилевские эксперты сумели прочесть листовку из 1941-го, пролежавшую в земле свыше 80-и лет
Сезон охоты на бекаса открывается в субботу
Посол: Беларусь и Украина стремятся к сохранению сотрудничества на уровне регионов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не нужно золота ему, зачем – он свой процент имеет
Как все успеть: Наташа Нарывская из Слуцка воспитывает трех дочек, делает подарочные наборы клубники в шоколаде и ведет личный блог в Instagram
Лукашенко: любая свобода слова ограничена в любом государстве законом, здесь мы наведем порядок
Мамина рубашка и папин пиджак. Ищем стильные вещи в гардеробе родителей
В работе такси выявили 1,7 тысячи нарушений
Смотрите, кто в этом году поборется за победу в конкурсе «Властелин села»
Футбол. Бразилец Силас пополнил минское «Динамо»
Леонид Касинский о повышении престижа службы в белорусской армии
Председатель молодежного парламента Егор Макаревич: мы не можем позволить делить молодежь на свою и чужую
В Беларуси определены медцентры, где можно будет бесплатно сделать ЭКО
Россия может открыть авиасообщение со странами СНГ в августе
мнение
Наталья ЧАСОВИТИНА
Летают, жужжат, опыляют, но не пчелы...
Макей отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия Беларуси и ОАЭ
Макей и посол Латвии обсудили перспективы развития сотрудничества
Жителя Лунинецкого района подозревают в убийстве товарища
"Беларуськалий" установил рекорды по выдаче руды, отгрузке и экспорту удобрений
Микроавтобус наехал на пожилую женщину в Минске
Коллекции льняной одежды предприятий «Беллегпрома» покажут в Александрии 11 июля
«Пакет брать будете?» Мы посмотрели, во что минчане складывают свои покупки в магазине
Минчанин похитил из мастерской 17 ноутбуков
ЕЭК: Беларусь добросовестно выполняет обязательства перед ЕАЭС по взаимному информированию в сфере промышленных субсидий
Гособвинение начало оглашать сроки, которые просит назначить фигурантам "дела банкиров"
мнение
Елена ЯСКО
Первый хлеб в экологичной упаковке — не комом
С приставкой «эко»: за последние шесть лет в два раза больше белорусов стали собирать мусор раздельно
Футбол. Юсов усилил «Ислочь»
Зачитаны обвинения в отношении Сиводедова и Втюрина: Верховный суд продолжает рассмотрение «дела банкиров»
Российский космонавт побывал на борту пристыкованного к МКС корабля Crew Dragon
Более 18 тысяч пользователей зарегистрировались на портале рейтинговой оценки государственных организаций
Онколог рассказал, влияют ли сети 5G на развитие рака
5 причин есть огурцы каждый день
Погода в пятницу: дожди, грозы и до +28 °С
Стало известно, когда Tesla сделает полностью автономный автомобиль
Лукашенко: на уровне Президента выработана позиция – обязательно альтернатива, конкуренция, столкновение мнений
Перевернувшийся корабль с 4000 авто разрежут вместе с содержимым
Минздрав исключил 12 стран из списка государств, где регистрируются случаи коронавируса
Приобретать продукцию некоторых предприятий теперь можно без процедур закупки
Авторы
СКАНИРУЙТЕ